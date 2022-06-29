المرور تحدد اوقات الدوام بموقع تسجيل المركبات في التاجيات

2022/06/29 | 10:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

حددت مديرية المرور العامة، اليوم الأربعاء، اوقات الدوام بموقع تسجيل المركبات في التاجيات.

وقالت المديرية في بيان مقتضب تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "مدير المرور العام اللواء الحقوقي طارق الربيعي وجه ان يكون الدوام في موقع تسجيل المركبات في التاجيات وتحديداً شعبة (تثبيت اللوحات)، يومي الجمعة والسبت دوام رسمي من الساعة 8 صباحاً الى الساعة 8 مساءاً".

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