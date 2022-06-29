شاهد.. إطلاق نار أمام بنك في كندا يسفر عن قتيلين و6 مصابين

2022/06/29 | 10:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشرطة الكندية مقتل شخصين مسلحين وإصابة 6 ضباط إثر إطلاق نار أمام أحد البنوك في مقاطعة كولومبيا البريطانية، الثلاثاء.

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