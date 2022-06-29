2022/06/29 | 10:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الاربعاء، بإصابة شخص بمشاجرة في منطقة حي الجهاد غربي العاصمة بغداد، فيما اشار الى اعتقال 3 من المتسببين بالمشاجرة.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز، ان “مشاجرة وقعت بين عدد من الاشخاص تطورت الى استخدام السلاح الخفيف ضمن منطقة حي الجهاد غربي العاصمة بغداد، ما اسفر عن اصابة احد طرفي […]

ظهرت المقالة بغداد..



إصابة شخص بمشاجرة في حي الجهاد واعتقال 3 من المتسببين أولاً على ايرث نيوز.

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