كردستان تفاوض بغداد لدعمها بكميات من البنزين

2022/06/29 | 10:14 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تجري وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان العراق مباحثات مع وزارة النفط لدعم الإقليم بكميات من البنزين للسيطرة على أزمة توفير المشتقات النفطية.وقال عضو لجنة الثروات الطبيعية في برلمان الإقليم ريبوار بابكي في حوار اطلعت عليه /المعلومة/، إن “الإقليم رفع الضرائب التي فرضت على استيراد البنزين من الخارج التي كانت أحد أسباب ارتفاع […]

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