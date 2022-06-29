بعد تخصيص 1000 درجة وظيفية.. النجف تعتمد منصة إلكترونية للتعيين في دوائرها

2022/06/29 | 10:15 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتمدت محافظة النجف الأشرف منصة إلكترونية للتعيين بدوائرها، بعد تخصيص 1000 درجة وظيفية للمحافظة من خلال قانون الدعم الطارئ.

وقال معاون المحافظ لشؤون الأقضية والنواحي عبد الحسين الشبلي، إن التقديم سيكون عن طريق منصة إلكترونية بعد أن ترسل الوحدات الإدارية حاجة دوائرها الرسمية من الدرجات والاختصاصات المطلوبة، التي ستشمل بها أيضاً أقضية ونواحي المحافظة، منوهاً بأن المنصة ستضمن الحصول على فرص متساوية للجميع بالحصول على التعيين، من دون تدخل من جهات متنفذة

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