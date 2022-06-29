اعتقال مروج للمخدرات بحوزته ١٥٠ حبة مخدرة في النجف

2022/06/29 | 10:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - النجف

تمكنت القوات الامنية، اليوم الاربعاء، من القاء القبض على مروج للمخدرات بمحافظة النجف.

وقال مصدر امني في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "استخبارات النجف تلقي القبض على مروج للمخدرات في ناحية الرضوية وبحوزته 150 حبة مخدرة و 3 قنابل يدوية ومسدس و ادوات تعاطي وجهازي مناداة".

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