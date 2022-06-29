المرور تصدر تنويها بشأن أوقات الدوام بموقع التاجيات لتسجيل المركبات

2022/06/29 | 10:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، عن جدول جديد لدوام منتسبي موقع التاجيات لتسجيل المركبات.

وقال بيان للمديرية تلقته (بغداد اليوم)، ان "مدير المرور العام اللواء طارق الربيعي، وجه بان يكون الدوام في موقع تسجيل المركبات في التاجيات وتحديداً شعبة تثبيت اللوحات يومي الجمعة والسبت".

وأوضح، ان "الدوام رسمي من الساعة ٨ صباحاً الى الساعة ٨ مساءاً".

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