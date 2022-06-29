موسكو : اختبار غواصة نووية صاروخية جديدة

2022/06/29 | 10:19 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أعلن مصدر مطلع في مجال الصناعة العسكرية الروسية أن الخبراء في البلاد باشروا باختبار غواصة نووية صاروخية جديدة.وقال المصدر لوكالة تاس الروسية” في الـ 26 من يونيو الجاري خرجت غواصة كراسنويارسك النووية الروسية الجديدة من فئة Yasen-M من مصنع سيفماش واتجهت نحو البحر الأبيض لتخضع لاختبارات الحركة”.وأضاف “خلال الاختبارات […]

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