2022/06/29 | 10:21 - المصدر: السومرية نيوز

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القبض على 42 متهماً بتهريب الوقود وضبط قرابة الـ500 صهريج- عاجل

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