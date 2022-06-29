انقاذ فتاة حاولت رمي نفسها من جسر في بغداد - عاجل

2022/06/29 | 10:21 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بانقاذ فتاة حاولت رمي نفسها من أعلى جسر الأئمة في العاصمة بغداد بدافع الانتحار.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "قوة أمنية تمكنت من انقاذ فتاة حاولت رمي نفسها من اعلى جسر الائمة داخل النهر بدافع الانتحار".وأضاف المصدر، أن "الفتاة تم نقلها الى احد المراكز لاتخاذ الاجراءات الاصولية".

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