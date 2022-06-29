الرافدين يحدد سلف منتسبي الحشد الشعبي

2022/06/29 | 10:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

حدد مصرف الرافدين، اليوم الأربعاء، سلف منتسبي الحشد الشعبي.

وقال المصرف في بيان، ان "سلف منتسبي الحشد الشعبي تبلغ 5 ملايين دينار و10 ملايين دينار، من الموطنة رواتبهم لدى المصرف حصراً".

وأضاف أن "مدة تسديد السلفة 5 سنوات وبنسبة فائدة 5 بالمئة".

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