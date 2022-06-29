أبرز الخرافات المتعلقة بشحن بطاريات الهواتف المحمولة

2022/06/29 | 10:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هناك الكثير من الأسئلة حول بطاريات الهواتف المحمولة، مثل: ما هو الوقت المناسب لشحن الهاتف المحمول؟ كيف تحصل على أطول عمر للبطارية الخاصة بهاتفك الذكي؟ هل يجب أن تترك هاتفك الذكي موصول بالكهرباء طوال الليل؟ هل هذا مضر للهاتف؟ ما هو الشيء الصحيح الذي يجب فعله؟

المثير للاهتمام أن الجدل يذهب إلى ما هو أبعد من القلق الصحي؛ حيث إنه قبل بضع سنوات فقط اشتعلت النيران في هاتف Galaxy Note 7 من سامسونج بسبب مشكلات البطارية.



ولكن كما أوضحنا من قبل ما لم يكن الجهاز به بعض عيوب التصنيع الخطيرة -كما حدث في ذلك الهاتف- فمن غير المرجح حدوث حريق للهاتف المحمول.

المشكلة هي أن بعض الأبحاث والآراء متعارضة تمامًا؛ لذلك قمنا بتضييق نطاق الأمور وخلال السطور التالية سنقدم لك كل الخرافات المتعلقة بشحن هاتف iPhone أو Android، لا سيما عند التوصيل بين عشية وضحاها:

1- سيؤدي شحن هاتف iPhone بين عشية وضحاها إلى زيادة التحميل على البطارية

الشيء الوحيد الذي يتفق عليه جميع الخبراء هو أن الهواتف الذكية ذكية بما يكفي بحيث لا تسمح بحدوث زيادة في التحميل.



وبمجرد وصول بطارية الليثيوم أيون الداخلية إلى 100٪ من سعتها يتوقف الشحن.

وفي حالة إذا تركت الهاتف الذكي متصلًا بالتيار الكهربائي طوال الليل فسوف يستخدم القليل من الطاقة فلا تقلق بشأن هذا كثيرًا، وإذا استيقظت في الليل فافصله أو حركه لمنع الشحن المستمر.

2- إذا تعرض الهاتف المحمول للسخونة سيحترق

يمكن أن تولد الشحنات الهزيلة بعض الحرارة.



يوصي العديد من الخبراء بإخراج الهاتف من العلبة لشحنه طوال الليل.



لكن هذا ليس ممكنًا دائمًا مع حالة الحماية المعقدة.

على الأقل لا تكدس مجموعة من الفضلات مثل الكتب أو الأجهزة الأخرى أعلى جهاز الشحن، ولا تضعه تحت وسادتك.

وفي حالة إذا كنت تخشى نشوب حريق يوصي البعض بترك جهاز الشحن على طبق أو صحن أثناء توصيله بالكهرباء، أو وضعه على شيء معدني من المرجح أن يبدد الحرارة، مثل غرفة التبريد.

3- يجب تجميد الهاتف المحمول لمنع مشاكل البطارية

لا تتحمل بطاريات الليثيوم أيون شيئين: البرودة الشديدة والحرارة الشديدة.



مع البرودة يمكن أن يؤدي الشحن المتكرر لهاتف ذكي في درجات حرارة منخفضة التجمد إلى إنشاء طلاء دائم من الليثيوم المعدني على أنود البطارية.



إن القيام بذلك كثيرًا سيؤدي فقط إلى قتل البطارية بشكل أسرع.

4- يجب أن تنخفض بطارية الهاتف المحمول دائمًا إلى الصفر قبل الشحن

تشغيل الهاتف الذكي حتى نفاد الكمية -تفريغ كامل- ليس في كل مرة هو السبيل للتعامل مع بطاريات الليثيوم أيون الحديثة.



لا تدعها تقترب من 0%؛ حيث سيؤدي ذلك إلى استهلاك بطارية ليثيوم أيون أسرع من المعتاد.



التفريغ الجزئي هو الحل.

من ناحية أخرى قم بتوصيل الهاتف قبل أن يطلب منك إدخال وضع الطاقة المنخفضة.



سيطلب منك iOS تشغيل ذلك عندما تصل إلى 20% من الطاقة.



قم بتوصيله عندما يكون الهاتف بين 30-40%.



ستصل نسبة الهواتف إلى 80% بسرعة إذا كنت تقوم بشحن سريع.



اسحب القابس بنسبة 80-90%؛ حيث إن الانتقال إلى 100% بالكامل عند استخدام شاحن عالي الجهد يمكن أن يضع بعض الضغط على البطارية.



هذا إلى جانب الحفاظ على شحن بطارية الهاتف بنسبة تتراوح بين 30-80% لزيادة عمرها الافتراضي.

تدعي شركة أبل أنه مع الشحن السريع لجهاز iPhone يمكن أن تزيد البطاريات بنسبة 50% في 30 دقيقة فقط.



يتطلب ذلك محول طاقة USB-، والذي يعني بدوره امتلاك كابل USB-C-to-Lightning خاص، أو استخدام شاحن عالي الجهد مثل الشاحن الموجود في iPad أو حتى MacBook.

5- بطارية الهاتف المحمول تدوم بضع سنوات فقط

يتم قياس عمر بطاريات الهاتف الافتراضي بـ”دورات الشحن”.



هذا يعني أنه في كل مرة تقوم فيها بتفريغ 100% من السعة يتم احتساب دورة واحدة، لكن هذا لا يعني أنك ذهبت إلى الصفر.

على سبيل المثال: إذا كان هاتفك يعمل بنسبة 80% فإنك تنخفض إلى 30% (أي نصف سعة البطارية)، وتقوم بشحنه مرة أخرى إلى 80 مرة واستخدامه بنسبة 50% مرة أخرى، هذه دورة واحدة.



ويمكنك استخدام 75% يومًا ما، و 25% في اليوم التالي.

من ناحية أخرى من المعروف أن هواتف iPhone تتمتع بعمر افتراضي يتراوح بين 400 و500 دورة شحن، ولكن ليس بالضرورة أن يكون الهاتف متصلًا بالشحن 400 إلى 500 مرة.

وفي حالة إذا تآكلت سعة الهاتف بدرجة كافية فقد تضطر إلى القيام بذلك بنسبة 50% من الشحن والاستخدام عدة مرات في اليوم، وهذا عندما ينخفض ​​عمر البطارية بشكل أسرع.

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