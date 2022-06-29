الرافدين : سلف الحشد الشعبي تصل الى ١٠ ملايين دينار وبتسديد ٥ سنوات

2022/06/29 | 10:23 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مصرف الرافدين،اليوم الاربعاء، ان سلفة منتسبي الحشد الشعبي تصل الى 10 مليون .

واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، ان” المصرف يمنح سلفة 5 ملايين دينار و10 ملايين دينار لمنتسبي الحشد الشعبي الموطنة رواتبهم لدى المصرف حصراً”.

وأضاف البيان، أن” مدة تسديد السلفة 5 سنوات وبنسبة فائدة 5 بالمئة”.

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