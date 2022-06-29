بمناسبة الذكرى المائة وسنتين على ثورة العشرين الباسلة في العراق في 30/حزيران/ 1920 - فلاح أمين الرهيمي

2022/06/29 | 10:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي قبل الحديث عن ثورة العشرين الباسلة أود أن أوضح ما يلي :- 1) إن ثورة العشرين الباسلة ثورة وطنية من أجل تحرير العراق من احتلال الاستعمار البريطاني.



2) كل من حمل السلاح من أجل تحرير العراق من الاحتلال البريطاني أو شارك فيها من رجال الدين ورؤساء العشائر هم وطنيون بواسل.



عندما نشبت الحرب العالمية الأولى عام/ 1914 كان الاستقلال هدف جميع العراقيين نتيجة الطموح القومي الذي سببته اليقظة الفكرية ......





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