نصيف: العراق سيدفع تعويضات بملايين الدولارات بسبب سياسات وزير النقل

2022/06/29 | 10:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حذّرت النائب، عالية نصيف، اليوم الاربعاء، من اضطرار الدولة العراقية الى دفع غرامات وتعويضات كبيرة بملايين الدولارات الى شركات رفعت دعاوى قضائية على وزارة النقل بسبب سياسات الوزير الحالي ناصر حسين بندر الخالية من لغة التفاوض والحوار من أجل الوصول الى تسوية هذه المنازعات. وقالت نصيف في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أنه […]

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