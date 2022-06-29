العراق يبحث المقترحات الخاصة بالتعاون القضائي مع سلطنة عمان

2022/06/29 | 10:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع

بحث مجلس القضاء الاعلى، اليوم الاربعاء، المقترحات الخاصة بالتعاون القضائي مع سلطنة عمان.

وذكر بيان للمجلس تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، استقبل السفير العماني حامد بن أحمد عيد روس".

واوضح، ان "زيدان بحث مع السفير العماني، المقترحات الخاصة بالتعاون القضائي بين البلدين".

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