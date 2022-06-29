كربلاء تتصدر محافظات العراق بمحطات التنقية وتسجل اقل نسبة تلوث للمياه

2022/06/29 | 10:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلنت وزارة الموارد المائية، الأربعاء، عن تصدر محافظة كربلاء المقدسة محافظات العراق بإنشاء محطات تنقية مياه المجاري، مؤكدا أن نسبة التلوث في الأنهر والمبازل قليلة جدا.وقال المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية عون ذياب عبد الله في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “اللجنة العليا للمياه أصدرت منذ العام 2012 قرارات إلى […]

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