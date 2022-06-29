عطل فني يتسبب بهبوط اضطراري لطائرة الخطوط الجوية العراقية- عاجل

2022/06/29 | 11:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تسبب عطل فني في إحدى طائرات الخطوط الجوية العراقية، اليوم الاربعاء،بهبوطها اضطرارياً.

وقال مصدر مطلع في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "عطلاً فنياً تسبب بهبوط اضطراري لطائرة الخطوط الجوية المتوجهة من بغداد الى بيروت".

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