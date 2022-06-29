موظفو العقود ينظمون اعتصاما أمام جامعة الموصل للتثبيت على الملاك الدائم

2022/06/29 | 11:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ نينوى

أفاد مراسلنا، اليوم الأربعاء، بأقدام موظفو العقود في جامعة الموصل على الاعتصام أمام مبنى الجامعة للمطالبة بالتثبيت على الملاك الدائم.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إنه "أقدام موظفو العقود في جامعة الموصل على الاعتصام أمام مبنى الجامعة للمطالبة بالتثبيت على الملاك الدائم".

هذا وتشهد المحافظات العراقية موجة من الاحتجاجات لأصحاب الشهادات وموظفي العقود مطالبين بحقوقهم من التعيينات والتثبيت عقودهم.

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