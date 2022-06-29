الكويت.. مصرع 5 مصريين في حادث مروري مروع

2022/06/29 | 11:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي 5 أشخاص مصرهم، الأربعاء، إثر حادث مروري مروع بين مركبتين في الكويت، حسبما أفادت به وكالة الأنباء الرسمية "كونا".

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