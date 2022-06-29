الحلبوسي يفتح خزائنه للاعلام لتبييض وجه شقيقه ورزيج يهرول لنقل “التبان” ومعاقبته!

2022/06/29 | 11:25 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف مصدر سياسي، الاربعاء، عن قيام وسائل اعلام وعشرات الصفحات الالكترونية بتدشين حملة مدفوعة الثمن من قبل رئيس مجلس النواب الحالي محمد الحلبوسي ضد العقيد عادل التبان آمر الفوج السادس بعد الازمة بين الطرفين، مبينا ان التبان تم نقله من قبل قيادة الشرطة واستبداله بالعقيد حسن النعيمي.وقال المصدر في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الحلبوسي […]

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