منعتنا من معلومة واحدة.. النزاهة النيابية: شخصية كردية بالخارجية تتحرز على ملف أملاك العراق

2022/06/29 | 11:31 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكدت لجنة النزاهة النيابية، الأربعاء , ان اهم ملفات الفساد التي سيتم فتحها بقوة خلال الدورة الحالية هي عقارات الدولة في الداخل وسيضاف اليها املاك العراق في الخارج، فضلا عن ملف فلترة الجهاز الإداري والوزارات الغنية كالنفط، فيما كشفت عن “تحرز” شخصية كردية في وزارة الخارجية على ملف أملاك العراق بالخارج […]

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