مُحافظ البنك المركزي: أنقذنا الاقتصاد العراقي من الانهيار

2022/06/29 | 11:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال البنك المركزي العراقي، يوم الأربعاء، إنه أنقذ الإقتصاد العراقي من الانهيار في العام 2014، فيما ذكرت أمريكا أنها ساهمت بـ 40 مليار دولار كمساعدات للعراق لتطوير الاقتصاد العراقي.

وقال محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف خلال مؤتمر “الوصول إلى التمويل” : إن “البنك تمكن من إيقاف انهيار الاقتصاد العراقي خلال العام 2014 مع انهيار الأوضاع الأمنية وانخفاض اسعار النفط عالميا من خلال حزمة من عمليات التمويل”، مبينا ان “مهام البنك المركزي هو التصدي للتحديات في أوقات حرجة على الاقتصاد”.

واضاف ان “البنك استطاع من خلال إطلاق مبادرات تمويل منها دعم السيولة للمصارف الحكومية ومبادرات لتمويل مستحقات الفلاحين”، لافتا الى ان “تمويل هذه المبادرات وصلت حاليا إلى 18 ترليون دينار”.

واشار مخيف الى ان “البنك كثف جهوده في مجال الطاقة النظيفة من خلال مبادرة تمويل ترليون دينار لشراء وحدات توليد الكهرباء تعمل على الطاقة الشمسية”، موضحا ان هذا التمويل تم “إطلاقه بالتعاون مع رابطة المصارف مبادرة اجتماعية تسهم في ربط القطاع المصرفي بالمجتمع لتطوير بعض المراقد الدينية والمرافق السياحية وتوفير فرص العمل وغيرها”.

من جانبها أكدت السفيرة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي ان “حكومة الولايات المتحدة فخورة بإطلاق فاعليات المؤتمر لبناء قطاع خاص مزدهر على أساس الشفافية”، لافتة الى أن بلادها “مستمرة بالدعم لتطوير الاقتصاد الخاص العراقي وتم المساهمة خلال الفترة الماضية بـ 40 مليار دولار لتعزيز الاقتصاد العراقي”.

وتابعت اني “أعلن اليوم عن مشروع شراكة مهمة لبناء اول معمل لفصل الغاز بين القطاع الخاص وبين وزارة الصناعة والمعادن ويخلق المشروع اكثر من 30 الف فرصة عمل”.

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