أسعار الذهب لهذا اليوم

2022/06/29 | 11:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحسب رصد مختصين ، تنشر “التغيير”، أسعار الذهب في الأسواق المحلية، اليوم الأربعاء، (28 حزيران 2022).

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