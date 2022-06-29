“الرشيد” يطلق وجبة قروض جديدة للموظفين والمنتسبين

2022/06/29 | 11:34 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مصرف “الرشيد” الحكومي، اليوم الاربعاء، عن اطلاق وجبة جديدة لسلف موظفي دوائر الدولة والعقود ومنتسبي الدفاع والداخلية والبالغة 10 ملايين دينار وخمسة ملايين لموظفي العقود.

ودعا المصرف، عبر بيان، “كافة المستفيدين ممن ستصلهم رسائل نصية بمبلغ السلفة مراجعة فروع المصرف او منافذ الدفع الالكتروني لاستلامها”.

واكد المكتب الاعلامي للمصرفـ ان “التقديم على السلف الكترونيا لحاملي بطاقة (نخيل)، ولا يوجد وسيط بين المصرف والزبون”.

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