القبض على 19 شخصا في السعودية بتهمة النصب على الحجاج.. وغرامة لكل من يُضبط دون تصريح

2022/06/29 | 11:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الأمن السعودي القبض على 19 شخصا، بتهم النصب والاحتيال على الحجاج والراغبين في الحج، كما حذر الأمن العام بأنه سيتم مخالفة كل من يُضبط دون تصريح حج بغرامة مالية تبلغ 10 آلاف ريال سعودي (2665 دولارا).

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