الاتحاد: متمسكون بولاية ثانية لبرهم صالح

2022/06/29 | 11:48 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص… أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني أحمد الهركي , الأربعاء, أن الاتحاد الوطني الكردستاني مؤمن برئيس الجمهورية الحالي برهم صالح وداعم له في ولاية ثانية .وقال الهركي في تصريح لـ/ المعلومة/, إن “بيان رئاسة الجمهورية يوم أمس قد بين جميع الأمور الدستورية والقانونية وعدم مخالفة رئيس الجمهورية برهم صالح بشأن تمرير قانون تجريم التطبيع […]

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