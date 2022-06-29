2022/06/29 | 11:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - نينوى

بعد البانزين التي ضربت عدد من المحافظات، فرضت ازمة جديدة فرضت نفسها على الموصل بمحافظة نينوى وهي أزمة "الكاز" التي خلقت طوابير من الشاحنات امام محطات التعبئة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أزمة الكاز تضرب الموصل وتخلق طوابير من الشاحنات (فيديو)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أزمة الكاز تضرب الموصل وتخلق طوابير من الشاحنات (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).