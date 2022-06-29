2022/06/29 | 11:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ببغداد

ظهر محافظ بابل علي وعد علاوي، في شريط مصور وهو يحرض المواطنين بالتجاوز على الحصص المائية وحرمان محافظتي الديوانية والسماوة من أيصال حصتهم المائية ويهدد باعتقال موظفي وزارة الموارد المائية.

وقال بيان لوزارة الموارد المائية، مع شريط مصور تلقته (بغداد اليوم)، ان "الوزارة ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

وأضاف البيان، ان "وزارة الموارد المائية هي الجهة القطاعية الوحيدة المسؤولة عن أدارة ملف المياه في البلاد ولا يحق لأي جهة أخرى التدخل بأعمالها ، لان ذلك يؤدي إلى خلل وأرباك في توزيعات المياه وحسب ما نصت عليه المادة ٣ من قانون الري رقم ٨٣ لسنة ٢٠١٧ الذي يتضمن : تتولى الوزارة أو الدائرة المختصة تعيين الحصص المائية والأشراف عليها وتلتزم الحكومات المحلية بعدم التدخل بعمل الوزارة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ بابل يدعو ’مزهوا’ للتجاوز على الحصص المائية ويهدد بأعتقال موظفي الموارد المائية (فيديو)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ بابل يدعو ’مزهوا’ للتجاوز على الحصص المائية ويهدد بأعتقال موظفي الموارد المائية (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).