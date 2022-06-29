انتحار شاب ثلاثيني في قضاء الحسينية بكربلاء

2022/06/29 | 11:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ كربلاء

أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بانتحار شاب ثلاثيني في قضاء الحسينية بكربلاء.

وذكر المصدر لـ (بغداد اليوم)، أن "شاباً يبلغ من العمر (32) عاماً أقدم على الانتحار من خلال اطلاق النار على نفسه في قضاء الحسينية بمحافظة كربلاء".

وأضاف أن "أسباب الانتحار مازالت مجهولة، فيما فتحت الجهات المختصة تحقيق في الحادث لكشف ملابساته".

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