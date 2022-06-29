غداً.. قرار الحسم من الاتحاد الخليجي بشأن استضافة البصرة “خليجي25”

2022/06/29 | 11:52 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد ممثل العراق بالاجتماع في المكتب التنفيذي للاتحاد الخليجي لكرة القدم، شامل كامل، يوم الأربعاء، أن المكتب سيصدر قراره النهائي والحاسم بشأن استضافة البصرة لـ”خليجي 25″، خلال اجتماع يعقده غداً.

وقال كامل، إن “اجتماع المكتب التنفيذي الذي سيعقده اتحاد كأس الخليج غداً، يتمحور حول نقطة القرار النهائية لتنظيم بطولة خليجي 25 في البصرة، مطلع العام المقبل”.

وأضاف أن “الاجتماع سينعقد في الساعة 11 صباحاً من يوم غد، وسوف يتم من خلاله مناقشة الجوانب المتعلقة والتقارير المقدمة من لجنة التفتيش التي زارت البصرة لمرات عديدة، لاسيما الأخيرة التي أشادت بمراحل إكمال النواقص”.

وتابع كامل: “يوم غد سيكون قرار الحسم، ونأمل أن يقتنع رئيس وأعضاء الاتحاد الخليجي، ويصدر قرار إيجابي يسمح بإقامة البطولة في البصرة”، مشيراً إلى أن “إدارة الاجتماع سيكون من مقر الاتحاد في الدوحة، ونحن كأعضاء سنشارك من خلال (الزوم)”.

والسبت الماضي، وصف الاتحاد العراقي لكرة القدم، التقارير “الخليجية” بشأن استضافة البصرة لبطولة خليجي 25 بأنها “إيجابية”، وأنه بانتظار “الإعلان الرسمي”.

وأفادت مصادر مطلعة، بأن اتحاد كأس الخليج قد تلقى التقرير النهائي الذي أكد جاهزية البصرة لاحتضان بطولة خليجي 25 بشكل رسمي في البصرة من 6 الى 19 كانون الثاني/يناير 2023، واشارت الى اعتماد ملعبي جذع النخلة (المدينة الرياضية) والميناء في مباريات البطولة.

فيما قال محافظ البصرة أسعد العيداني، في تصريح سابق: “رفعنا التقرير النهائي والبصرة باتت جاهزة لاحتضان خليجي 25”.

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