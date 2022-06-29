برا وبحرا وجوا.. بايدن يعلن تعزيز الوجود العسكري الأميركي في أوروبا

2022/06/29 | 11:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، عن تعزيزات أميركية لقوات الناتو في أوروبا، قائلا إن التحالف مطلوب اليوم أكثر من أي وقت مضى.

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