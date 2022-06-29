الموارد المائية: محافظ بابل يحرض المواطنين للتجاوز على حصص ويهدد باعتقال موظفينا

2022/06/29 | 11:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اشتكت وزارة الموارد المائية، اليوم الاربعاء، من تصرفات محافظ بابل، علي رعد علاوي، التي حرض بها فيها المواطنين للتجاوز على الحصص المائية.وذكرت الوزارة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أنه “في سابقة خطيرة، محافظ بابل علي وعد علاوي يحرض المواطنين بالتجاوز على الحصص المائية وحرمان محافظتي الديوانية والسماوة من ايصال حصتهم المائية […]

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