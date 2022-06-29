العمل توضح بشأن التقديم على رعاية ذوي الإعاقة

2022/06/29 | 12:03 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أصدرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، الأربعاء، توضيحًا بشأن التقديم للشمول بهيئة رعاية ذوي الإعاقة.وذكرت الوزارة في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، أن “هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية نوهت أن المتقدمين إلكترونيًا للشمول لعام 2019 غير مشمولين بالتقديم ضمن الاستمارة الإلكترونية الجديدة كونهم مسجلين مسبقًا”، مبينة أنه “تتم […]

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