المغرب - الهجرة غير النّظامية والقُنْب مَوَارِد ربْح - الطاهر المعز

2022/06/29 | 12:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الطاهر_المعز قُتِلَ ما لا يقل عن 37 شخص (27 بحسب السلطات المغربية) وأُصيب العشرات، وربما المئات (وفق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان) من مواطني دول إفريقية، يوم الجمعة 24 حزيران/يونيو 2022، في منطقة "النّاظور"، أثناء مُحاولة حوالي أَلْفَيْ مُهاجر القفز فوق السُّور المُحَصَّن لمدينة "مليلية" المُحتلّة من قِبَل إسبانيا، وإثْرَ التدخّل العنيف لقُوات الدّرك المغربية، وطلبت الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنساني ......





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