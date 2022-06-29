-المعجزة- فيلم جديد ومثير لاحد أهم مخرجي شباب السينما الرومانية - سمير حنا خمورو

2022/06/29 | 12:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سمير_حنا_خمورو "المعجزة" فيلم جديد ومثير لاحد أهم مخرجي شباب السينما الرومانية يعرض في صالات السينما في باريس فيلم المعجزة "MIRACLE" للمخرج وكاتب السيناريو الروماني بوكدان جورج أبتري Bogdan George Apetri، يؤدي أدواره الرئيسية الممثلان، إيوانا بوكارين بدور كريستينا، وإيمانويل بورفو بدور المحقق ماريوس بريدا.



يروي فيلم "المعجزة" قصتين، تلك الخاصة (بكريستينا)، وهي راهبة مبتدئة تبلغ من العمر 19 عامً ......





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