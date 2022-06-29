السويد تدعو لتسريع إجراءات الانضمام للناتو

2022/06/29 | 12:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعتبرت رئيسة وزراء السويد، ماغدالينا أندرسون، أن “اتفاق الثلاثاء مع تركيا بشأن عضوية بلادها وفنلندا في الناتو سيجلب مزيدا من الأمن للحلف”.وفي تصريحات لوكالة “أسوشيتد برس”، قالت ماغدالينا أندرسون: “هذا جيد لفنلندا والسويد..إنه أمر جيد لحلف الناتو، لأننا سنوفر الأمن لحلف الناتو”، داعية إلى “الإسراع في استكمال عملية العضوية، لأن ذلك سيكون […]

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