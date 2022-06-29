ألمانيا تعلن بناء أكبر جيش تقليدي في أوروبا

2022/06/29 | 12:08 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن المستشار الألماني، أولاف شولتس، أن بلاده تبني أكبر جيش تقليدي في أوروبا ضمن إطار حلف شمال الأطلسي، وذلك بفضل الأموال الضخمة التي قرّرت برلين استثمارها لتعزيز قدراتها العسكرية منذ بدأ الحرب الأوكرانية.وأشار إلى أن ألمانيا إلى جانب الولايات المتّحدة، هما بالتأكيد من أكبر المساهمين حلف شمال الأطلسي “الناتو”، معتبرا أن هذا أمر […]

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