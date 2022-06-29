الاتحاد الوطني الكردستاني: متمسكون بولاية ثانية لبرهم صالح

2022/06/29 | 12:09 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني أحمد الهركي , الأربعاء, أن الاتحاد الوطني الكردستاني مؤمن برئيس الجمهورية الحالي برهم صالح وداعم له في ولاية ثانية .

وقال الهركي إن “بيان رئاسة الجمهورية يوم أمس قد بين جميع الأمور الدستورية والقانونية وعدم مخالفة رئيس الجمهورية برهم صالح بشأن تمرير قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني”, مبينا أن “القانون يصبح نافذا بعد عدم تدوين الملاحظات من رئيس الجمهورية لتعطيله”,

وأضاف أنه “تمت الموافقة على مرور القانون من خلال نشره في جريدة الوقائع العراقية حسب الدستور المنصوص عليه”, مؤكدا, أن” صالح كان ولا زال مؤيداً وداعماً للحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني وكان داعياً في جميع المؤتمرات الدولية”.

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