2022/06/29 | 12:11 - المصدر: ايرث نيوز

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ظهرت المقالة الوقف السني يدعو لمراقبة هلال ذو الحجة مساء اليوم الاربعاء أولاً على ايرث نيوز.

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