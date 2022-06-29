2022/06/29 | 12:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشهد العراق موجة جفاف بسبب تراجع منسوب المجاري المائية إثر شح الأمطار، حيث تفاقم الوضع أيضًا بسبب انخفاض التدفقات من دول المنابع المجاورة في إيران وتركيا.

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