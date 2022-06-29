بغياب الدعم.. البطل سجاد عبيد يسعى لتحطيم رقم جديد

2022/06/29 | 12:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع - حسين عماريستعد البطل سجاد صباح عبيد لاعب منتخب قوة بدنية لتمثيل العراق في الاستحقاقات المقبلة وتحطيم أرقام قياسية جديدة .وقال عبيد في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء: إن" الاستعدادات متواصلة للمشاركة في البطولات الخارجية التي ستقام في شهر تموز وتحتضنها لبنان والكاميرون "، مبيناً، أن " الهدف من المشاركة هو تحطيم الأرقام السابقة ورفع راية العراق كما حصل في بطولة العرب التي أقيمت في مصر بإحراز لقب أفضل لاعب عربي ".وأضاف عبيد، أن" أبرز المشاكل التي تقف أمام اللعبة هي مشكلة الدعم المالي من قبل الجهات المسؤولة عن الرياضة، إذ إن جميع مصاريف السفر من سمات دخول وتذاكر طيران وفنادق، يتحملها اللاعب على الرغم من الإنجازات التي تحققت والألقاب الكبيرة لأبطال اللعبة "، لافتاً الى أن " اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب لم تبدِ أيَّ اهتمام باللعبة حتى على النطاق المحلي ، حيث تقام بطولات العراق على نفقة رئيس اتحاد اللعبة ". يذكر، أن لاعب منتخب القوة البدنية سجاد صباح عبيد حاصل على لقب بطل العراق مرتين، وبطل الفرات الاوسط مرة، وأفضل لاعب عربي ببطولة العرب التي أقيمت في مصر ".

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