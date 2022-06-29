عرب: انسحاب حركة حقوق موقف وطني حظي باحترام الشارع

2022/06/29 | 12:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..عد النائب المستقل حسين عرب , الأربعاء , انسحاب حركة حقوق من مجلس النواب “موقفا أخلاقيا ووطنيا” حظي احترام الشارع والنواب المستقلين, مؤكدا ان المستقلين مازالوا يدرسون موقفهم بشأن تقديم استقالاتهم وانسحابهم من العملية السياسية برمتها .وقال عرب في تصريح لـ/المعلومة/، إن “قرار انسحاب حركة حقوق من العملية السياسية ليس […]

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