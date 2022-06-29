مؤكدا دعمه لهذه الشريحة.. السامرائي يزور صاحب المركز الأول عالميا بالحساب الذهني

2022/06/29 | 12:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – صلاح الدين

زار رئيس تحالف عزم مثنى السامرائي، بطل العالم بالحساب الذهني الطالب خطاب عمر، في خطوة لدعم للطاقات والمواهب العراقية على مستوى العالم في نسبة الذكاء.

وأكد السامرائي خلال الزيارة، رعايته الشخصية للمبدعين ودعمهم، فيما وعدهم بالدعم المستقبلي وعلى كافة المستويات.

وحصل الطالب خطاب عمر على المركز الأول، على مستوى العالم في احدى مسابقات الحساب الذهني، فيما حصل الطالب العراقي نور الحسين باسم محمد نوري عيدان، المرتبة الأولى على العالم بالحساب العبقري الذهني، فضلا عن حصول الطالبة الكربلائية دينا على جائرة الشامبيون وهي جائرة فوق الأولى في مسابقة الحساب الذهني، فيما فازت بالجائزة الثانية الطفلة الموصلية ميار كرم.

يشار الى انه شارك في المسابقة 1000 طالب من 19 دولة حول العالم.

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