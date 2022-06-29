البصرة تخاطب المالية بشأن التخصيص المالي لتثبيت العقود

2022/06/29 | 12:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرةخاطبت محافظة البصرة، اليوم الأربعاء، وزارة المالية بشأن التخصيص المالي لتثبيت موظفي العقود.وقالت المحافظة في وثيقة تلقتها (بغداد اليوم) ما ورد في ادناه:

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