2022/06/29 | 13:04 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف القيادي في الاطار التنسيقي النائب احمد الاسدي، الاربعاء، عن توجه الاطار لحسم ترشيح رئيس الجمهورية بعد عطلة عيد الاضحى مباشرة، مبينا ان الاطار مازال متمسكا بتحالفه مع الاتحاد الوطني ويدعم الحوار مع الديمقراطي لحسم الموقف.وقال الاسدي في حوار متلفز تابعته /المعلومة/، إن “الاطار التنسيقي يدعم اي تقارب بين القوى الكردية سيما الاتحاد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأسدي: انتخاب رئيس الجمهورية سيكون بعد العيد مباشرة والاتحاد مازال الحليف الاقرب) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأسدي: انتخاب رئيس الجمهورية سيكون بعد العيد مباشرة والاتحاد مازال الحليف الاقرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).