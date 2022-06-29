بوتين يصل إلى عشق آباد للمشاركة في قمة بحر قزوين

2022/06/29 | 13:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء إلى عاصمة تركمانستان عشق آباد، للمشاركة في القمة السادسة للدول المطلة على بحر قزوين.ويشارك في القمة قادة روسيا وتركمانستان وأذربيجان وإيران وكازاخستان.وسيتبادل زعماء الدول خلال القمة وجهات النظر حول مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بالتعاون في منطقة بحر قزوين.ومن المنتظر أن يولوا اهتماما […]

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