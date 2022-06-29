البنك الدولي: الشركات الصغيرة والمتوسطة توفر 60% من فرص العمل في العراق

2022/06/29 | 13:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز- بغداد

أكد ممثل البنك الدولي في العراق، رمزي نعمان، أن 60% من فرص العمل في العراق تقوم بها المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وقال نعمان في مؤتمر خاص بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في بغداد إن "العراق يخرج تدريجيا من الركود العميق الذي مر به بالعام 2020 بسبب جائحة كورونا "، مضيفا أن " العراق حقق نمو اقتصاديا 2.2٪ في العام 2021 بعد ان كان الاقتصاد منكمشا بنسبة 11٪ بالعام 2020 ".

ولفت الى أن "العراق يتمتع بفرصة فريدة للبدء بإصلاحات سريعة وإعادة توجيه الانفاق الحكومي نحو البرامج التي تعمل على تحسين النمو امرا بالغ الأهمية ومعالجة مشكلة رأس المال البشري في العراق".

ولفت الى أن "سوق الشركات الصغيرة مازال صغيرا ومحدودا ، لأن العراق يعاني من غياب البيئة الحاضنة لريادة الاعمال ومعظم الشركات الصغيرة والمتوسطة غير مسجلة "، مبينا أن "الشركات الصغيرة والمتوسطة توفر 60٪ من فرص العمل المتاحة في العراق".

وأشار الى أن "قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يعاني من تدني الخدمات الواسطة المالية مما جعله اصغر القطاعات في العراق والمنطقة".

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