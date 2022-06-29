عمرهما 10 أعوام.. شاهد كيف تمكنا من إنقاذ والدهما من الغرق في بركة سباحة

2022/06/29 | 13:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يصعب على براد هاسيغ التحدث عن اليوم الذي تعرض فيه لحادثة غرق في مسبحه بولاية ألاباما الأمريكية.وأنقذ ولداه بريدون وكريستيان، اللذان يبلغان من العمر 10 سنوات، حياته بعد أن كان قريبًا جدًا من الموت.

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