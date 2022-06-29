رئيس كتلة يكشف: 90% من النازحين في الخيام هم ايزيديون

2022/06/29 | 13:16 - المصدر: وكالة خبر

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كشف رئيس الكتلة الايزيدية في مجلس النواب نايف خلف سيدو ، الأربعاء، عن أكثر من 90 % من النازحين في خيام النزوح هم من المكون الايزيدي، فيما أشار الى أن مناطقهم تفتقد لأبسط الخدمات.

وقال سيدو إن “مناطق المكون الايزيدي تفتقر لابسط الخدمات وتحيط بها مخلفات داعش الاجرامية”، مبينا أن “هناك تقصيرا واهمالا من قبل الحكومتين المركزية والمحلية تجاه المكون الايزيدي”.

وأضاف، أن “مناطقنا اصبحت ضحية الصراعات السياسية”، مشيرا الى أن “أكثر من 90 % من النازحين في خيام النزوح هم من المكون الايزيدي”.

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